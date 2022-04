Juve, gli auguri ad Angelo Alessio: "Buon Compleanno"

TORINO - "Buon compleanno Angelo Alessio", questo il tweet della Juve per festeggiare i 57 anni dell'ex tecnico bianconero, vice di Conte dal 2011 al 2014. Il club ha dedicato all'allenatore la consueta foto celebrativa utilizzata per le ricorrenze con Alessio in panchina con lo stemma della Juve sul petto.