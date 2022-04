Juve, esercitazioni e partitella: Allegri prepara le mosse anti-Venezia

TORINO - Allenamento mattutino per la Juve, che lavora aspettando il Venezia prossimo avversario nel 'lunch match' di domenica 1 maggio (ore 12.30) valido per la 35ª giornata di campionato e in programma allo Stadium. I bianconeri si sono trovati al Training Center della Continassa e il programma ha previsto inizialmente un torello in spazi ristretti, per poi passare a esercitazioni per lo sviluppo della manovra palla a terra prima di chiudere la sessione con una partitella.