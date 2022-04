Juve, Riccio: "A Bonucci rubo tutto. Vlahovic mi ricorda Ronaldo"

TORINO - Neanche il tempo di festeggiare il rinnovo di contratto fino al 2024 che è già tempo di Play-off di Serie C: domani arriva il Piacenza al Moccagatta di Alessandria . Sono giorni intensi per Alessandro Pio Riccio, difensore classe 2002 della Juventus Under 23. «Ma ha detto bene il direttore Manna – racconta il centrale napoletano, in bianconero fin dai 14 anni – dobbiamo vivere questo appuntamento senza pressione e con un pizzico di spensieratezza. Siamo sereni, giovani e freschi. Contro il Piacenza sarà dura: loro sono esperti e bravi a ripartire, ma noi vogliamo dimostrare il nostro valore».



Per essere promossi in Serie B dovreste vincere dieci partite: è un sogno possibile o impossibile?