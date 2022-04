Juve-Venezia, numeri e curiosità: tutto quello che c'è da sapere

TORINO - La missione della Juventus si chiama quarto posto, questo è certo: va blindato. Ma la classifica permette di spingersi più in là e guardare al Napoli, soltanto un punto sopra (67 a 66) e quindi a portata di sorpasso. È quello che vuole Allegri, tutto passa però dalla prossima sfida contro il Venezia (domenica alle 12:30), squadra che ha appena cambiato allenatore dopo l'esonero di Zanetti e l'arrivo di Soncin. Non solo: i lagunari sono sì ultimi in classifica con 22 punti, ma all'andata sono stati in grado di fermare la Juve sull'1-1. In stagione il Venezia (27 i gol segnati, 61 quelli subiti) ha collezionato 5 vittorie e 7 pareggi, uno dei quali proprio contro i bianconeri, avanti con Morata al 32' ma raggiunti poi da Aramu a inizio ripresa. La Vecchia Signora è avvisata.