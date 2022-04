Juve, i convocati per il Venezia: Allegri ritrova Arthur

Il centrocampista brasiliano rientra dall'infortunio e torna disponibile. In lista per la sfida contro il Venezia anche gli under 23 Miretti e Aké

30 . 04 . 2022 22:35 1 min JuventusAllegriarthur

© Alessandro Falzone/Agenzia Aldo Liverani sas

Tuttosport

