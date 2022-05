Juve, Miretti da titolare: "Mi ispiro a De Bruyne, qui 'rubo' a Locatelli"

TORINO - "E' stata una emozione indescrivibile la gara di oggi, la conserverò sempre nel mio cuore. Oggi mi sono trovato bene, mi hanno aiutato tutti e quindi mi sono sentito come uno di loro, ero a mio agio". Visibilmente euforico, l'esordiente Fabio Miretti ha commentato così la sua prima da titolare in A con la Juve, nel match in cui i bianconeri hanno battuto 2-1 il Venezia grazie alla doppietta di Bonucci. Schierato da Allegri nel centrocampo bianconero a fianco di Zakaria, il classe 2003 ha approfittato dei microfoni di Sky Sport per descrivere un po' la "gavetta" che lo ha portato a questo grande traguardo: "Ho avuto la fortuna di fare la trafila del settore giovanile, partecipare al progetto dell'Under 23 su cui il Club punta molto e oggi di essere qui, in uno stadio in cui ho sempre fatto il tifoso: bellissimo. Io sono un centrocampista offensivo, mezzala è il mio ruolo ideale ma posso fare anche il mediano, o il play davanti alla difesa. L'Under 23? Prepara bene al salto nella prima squadra, formando i giocatori in Serie C".