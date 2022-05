Miretti, Branchini sicuro: "Fa ben sperare, spero diventi campione"

Continua così il procuratore: "Se la Fifa ufficializzerà le nuove regole per gli agenti già presentate a più riprese ci sarà un confronto a livello legale in molti paesi e vedremo alla fine chi ha ragione". Branchini , poi, ricorda Mino Raiola , scomparso recentemente: " Mino mancherà a tutti. É sempre stato avanti, un uomo coraggioso che aveva capito come sfruttare le debolezze del sistema . Cosa faranno i suoi giocatori ora? Ha validissimi collaboratori , la sua organizzazione andrà avanti. Vent'anni fa i calciatori avrebbero cambiato scuderia , ora è diverso".

"Mbappé e Haaland protagonisti dell'estate"

Branchini conclude il suo intervento parlando dei due giovani fenomeni: "I grandi protagonisti del prossimo calciomercato saranno Mbappé e Haaland. Entrambi dovrebbero cambiare maglia ma i giochi non sono totalmente fatti. Certo, se lo faranno si scatenerà un effetto domino. Oggi si dice che Mbappé andrà al Real Madrid e Haaland al Manchester City, ma c'è qualche ostacolo. Per il francese pare che la mamma abbia chiesto una commissione esorbitante, mentre Haaland vorrebbe la certezza che Guardiola resti oltre l'estate del 2023, quando scade il suo attuale contratto - ha rivelato l'agente - Per questo il norvegese avrebbe chiesto la possibilità di svincolarsi se Guardiola dovesse andar via tra un anno dal City, una condizione ostativa per il suo trasferimento a Manchester".