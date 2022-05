Miretti, direzione futuro: subito con la Juve di Allegri o in prestito

TORINO- È lontanissimo il leggendario record di Nils Liedholm, tramandato oralmente dallo stesso Barone: «Una volta sbagliai un passaggio e tutto San Siro si alzò ad applaudire: erano tre anni che non ne sbagliavo uno». Fabio Miretti contro il Venezia non ne ha sbagliati per “soli” 79 minuti, ma lo Juventus Stadium lo ha applaudito lo stesso quando ha lasciato il posto ad Arthur. E giustamente, perché il 100 per 100 di passaggi giusti, 33 su 33 (dati Wyscout) è qualcosa che si vede molto, molto raramente tra chi gioca più di una manciata di minuti. Ancor più raro è che a far registrare una statistica perfetta sia un diciottenne all’esordio da titolare in prima squadra e in Serie A. Statistica che merita di essere approfondita, perché a chi non avesse visto la partita potrebbe venire il dubbio che Miretti, proprio perché al debutto, si sia limitato ad appoggiare la palla al compagno più vicino per paura di sbagliare. Niente affatto: il giovane centrocampista ha giocato spesso di prima, in verticale e in modo non banale: 10 i passaggi in avanti, 4 dei quali progressivi (ossia che hanno portato a un significativo avanzamento del pallone), 3 lanci lunghi, 3 passaggi che hanno messo un compagno in condizione di tirare (più di qualsiasi altro bianconero) [...]