Bonucci: "Juve in costruzione. Scudetto? Dico Inter". Su Vlahovic...

TORINO (ITALPRESS) - Domenica, grazie alla doppietta di Bonucci che ha steso il Venezia e allo 0-0 della Roma in casa contro il Bologna, è arrivata l'aritmetica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, eppure in casa Juve c'è il rammarico di non poter lottare per lo scudetto, ormai appannaggio delle due milanesi. A tal proposito, il difensore bianconero, ospite di Supertele su Dazn, ha commentato: "C'è del rammarico perché abbiamo perso punti per strada che col senno di poi fanno pensare. Con tre-quattro punti in più gestiti in un'altra maniera eravamo lì, a combattere fino all'ultima giornata. Però la Juventus è in un momento di cambiamento e certi errori ci possono stare, basta che siano da insegnamento per guardare avanti e crescere. La speranza è quella di fare qualcosa in più il prossimo anno sia in Italia che in Europa".

Bonucci sulla lotta scudetto Tornando al duello tra Milan e Inter, il difensore della Nazionale vede favorita la squadra di Inzaghi: "Questo campionato ci ha riservato sorprese anche se i nerazzurri hanno tre sfide abbordabili. È bello vivere questa lotta fino all'ultimo, peccato non esserne protagonisti perché bastavano pochi punti in più". Come quelli persi nello scontro diretto all'Allianz Stadium contro l'Inter, partita che Bonucci ha vissuto da bordocampo così come quella contro il Villarreal che ha decretato l'eliminazione dei bianconeri agli ottavi di Champions League. "Viverle da fuori è stato veramente difficile, soprattutto perché non puoi aiutare i compagni - sottolinea Bonucci -. Purtroppo, ho saltato partite cruciali quest'anno ed è un grosso rammarico. Ora voglio chiudere la stagione alla grande".