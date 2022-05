Juve, Federica Pellegrini tifa Del Piero: "Il suo ritorno un sogno"

TORINO - "Non so quanto possa essere d'aiuto alla squadra di Allegri, ma il ritorno di Alex sarebbe un sogno per tutti i tifosi". Così Federica Pellegrini, grande tifosa della Juventus, ha parlato a 'Supertele' su Dazn del possibile rientro in società di Del Piero. Così invece sulla stagione che sta per terminare: "Per com'era cominciata posso dirmi soddisfatta del campionato. Ho assistito a Juventus-Inter in questa stagione che, a parte il risultato sfortunato, è stata una bellissima partita. Da sportiva mi piace vedere le battaglie in campo".