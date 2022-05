Juve, il messaggio di Locatelli: "Gli ostacoli sono fatti per essere superati"

TORINO - Buone notizie in casa Juventus, con Manuel Locatelli che è tornato ad allenarsi sul campo della Continassa ad un mese dalla lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il centrocampista bianconero, assente dal 3 aprile nella partita contro l'Inter, ha svolto lavoro differenziato ma spera in un recupero lampo per essere disponibile l'11 maggio per la finale di Coppa Italia, proprio contro i nerazzurri, almeno in panchina. Le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi allenamenti ma intanto Locatelli tramite i social ha lanciato un messaggio che fa sperare i tifosi bianconeri: "Mi hanno insegnato che gli ostacoli nella vita e nel lavoro sono fatti per essere superati. Cuore. Lavoro. Passione. Fino alla Fine. Forza juve".