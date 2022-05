La Juve ricorda il Grande Torino e le vittime della Tragedia di Superga

TORINO - Nonostante siano ormai passati 73 anni, quel 4 maggio 1949 rimane un giorno nero per tutti gli appassionati di calcio e non solo. Esattamente 73 anni fa, infatti, si consumava la Tragedia di Superga, con il Grande Torino che si sgretolava su quella collina piemontese di ritorno da una trasferta in Portogallo. Gli anni passano, ma il dolore rimane immutato, e di fronte a fatti del genere non esistono bandiere o colori.