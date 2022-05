Allegri prepara Genoa-Juve: Cuadrado e De Sciglio parzialmente in gruppo

TORINO - "La Juve si prepara alla trasferta di Genova, ultimo impegno prima della Finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. Appuntamento a Marassi, venerdì sera, per il match che sarà diretto da Sozza, assistito da Ranghetti e Vivenzi, quarto ufficiale Sacchi, VAR Abisso, AVAR Di Iorio". Il club bianconero, sul proprio sito ufficiale, fornisce i dettagli della seduta odierna a due giorni dalla trasferta al Luigi Ferraris contro il Genoa di Blessin: "La squadra si è allenata oggi alla Continassa: nel menu di giornata, esercitazioni tecniche per la fase di possesso palla, specifiche per reparto, e partitella finale. Cuadrado e De Sciglio si sono allenati parzialmente in gruppo. Domani allenamento e poi partenza per Genova; prima, però, Mister Allegri sarà in diretta dall’Allianz Stadium per la consueta conferenza stampa pre match". Il tecnico interverrà dalla sala stampa dell'Allianz Stadium alle ore 11.30.