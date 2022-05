Dybala, parla l'agente: "Nessun accordo con altre squadre"

TORINO - Futuro ancora tutto da decidere per Paulo Dybala: nonostante le voci di mercato insistenti che si sono susseguite durante la settimana (col suo trasferimento all'Inter e con il ritorno in patria con le maglie del River Plate o del Boca Juniors fra le ipotesi più quotate) l'argentino non avrebbe ancora raggiunto alcun accordo per la sua carriera post-Juve, col suo contratto in scadenza a giugno e che non verrà rinnovato dalla società bianconera. Il procuratore della Joya, Jorge Antun, fa infatti sapere che "nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all'estero in questo momento". E' quanto si legge in una nota dell'agente dell'attaccante, che sottolinea inoltre come "...il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia".