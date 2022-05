Allegri, a Roma per la finale di Coppa Italia contro l'Inter ci sarà la vera Juve

TORINO - Per la trasferta di Genova contro i rossoblù Massimiliano Allegri deve gestire al meglio la squadra, spremuta negli ultimi mesi viste le continue emergenze, soprattutto a centrocampo, ma desiderosa di arrivare in una condizione ottimale per la sfida successiva, quella che mette in palio un trofeo. La partita contro il Genoa è l’antipasto al derby d’Italia contro l’Inter (mercoledì 11 all’Olimpico di Roma) che vale la Coppa Italia, ma conta pure per l’inseguimento al terzo posto del Napoli, distante appena un punto. Il tecnico livornese si affida al turnover nel tentativo di far rifiatare chi è più stanco e valutare chi, tra gli infortunati, ha qualche chance di recuperare per mercoledì. Tra questi, Manuel Locatelli, ormai fuori da un mese per una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio. [...] Condizionale d’obbligo: Allegri non lo vuole rischiare, il ragazzo sta proseguendo con il programma personalizzato e prova a forzare per esserci, almeno in panchina. Situazione differente per Weston McKennie che in un video su Instagram, poi rimosso, ha mostrato i suoi progressi calciando il pallone in porta.