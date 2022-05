Juve, ecco perché con Di Maria arriverebbe la svolta

Fuor di battuta, restano le doti eccezionali di assistman dell’argentino, 68 assist in Ligue 1 in sette stagioni in Francia, per giunta con caratteristiche specifiche ideali per esaltare proprio DV7. Ed è anche per queste sue particolari attitudini, oltre a valore assoluto, carisma ed esperienza, che la Juventus è sempre più tentata di fare per lui un’eccezione alla linea verde, ingaggiandolo nonostante i 34 anni, uno stipendio elevato e l’impossibilità di cederlo in futuro.

Perché Di Maria sarebbe il top per la Juventus

Un investimento economicamente a fondo perduto, ma che potrebbe fruttare moltissimo in campo. Di Maria è stato in tre campionati su sette il miglior assistman della Ligue 1 (2015-16; 2018-19 e 2019- 20), e in sei su sette è stato tra i primi 10 per media assist ogni 90 minuti giocati (dati Wyscout, come i seguenti). Un curriculum in cui spiccano i 19 assist del suo primo campionato a Parigi, stagione 2015-16. Di certo El Fideo, “lo spaghetto”, come lo hanno soprannominato in Argentina per la magrezza, non è quello di sei anni fa, ma ha servito 5 assist anche nel campionato in corso, 0,3 ogni 90 minuti in campo, ottavo della Ligue 1. Alvaro Morata, lo juventino che ne ha serviti di più in questo campionato, ne ha fatti 4, a una media di 1,15 ogni 90 minuti. Paragone relativo, trattandosi di due tornei diversi, ma non privo di significato.