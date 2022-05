Allegri: "Vlahovic può giocare, a Genova la miglior Juve possibile"

TORINO - "A Genova andrà in campo la formazione migliore": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri , non pensa alla finale di Coppa Italia di mercoledì perché ha in testa la sfida contro il Genoa di domani. "Rientreranno Cuadrado e De Sciglio, mentre Pellegrini ha una caviglia in disordine e non ci sarà - spiega l'allenatore in conferenza stampa - e ho dato dei giorni di riposo a Danilo: doveva riprendersi da una fascite plantare, tornerà domenica ad allenarsi con i compagni". "Mancano ancora tre partite, dobbiamo fare più punti possibili: l'obiettivo minimo è stato raggiunto con l'entrata in Champions, siamo contenti". Così ha proseguito il tecnico della Juventus. "Dobbiamo preparare una finale di Coppa Italia ma domani affrontiamo una squadra che può ancora salvarsi e dovremo fare una bella partita".

"Vlahovic può giocare"

Su Vlahovic idee chiare: "Domani può giocare, sono molto contento di quanto sta facendo", ha detto Allegri commentando i primi mesi del serbo in bianconero. "Anzi, ha fatto meglio di quanto mi aspettassi perché non era facile arrivare a stagione in corso in una nuova realtà. Non pensavo riuscisse ad entrare così bene nella Juve, ma come tutti può ancora migliorare".

I complimenti ad Ancelotti di Allegri

"Faccio i complimenti ad Ancelotti, perchè ha fatto qualcosa di straordinario. Sono molto contento per lui, perchè dopo tutto quello che ha fatto è stato criticato molto. Non era ritenuto di moda, ma come dico sempre: le mode passano, i classici rimangono", ha concluso Allegri. "Per lui deve essere stata una soddisfazione immensa vincere 5 campionati in 5 paesi diversi e ora ha la possibilità di vincere 4 Champions. Bisogna solo fargli i complimenti", ha aggiunto. Per la partita di ieri "complimenti anche a Orsato per come ha arbitrato in modo straordinario, con grande sicurezza".

Allegri sulla finale di Coppa Italia

"La finale non sposterà niente, solo il fatto che ci sarà un trofeo da portare a casa", ha detto il tecnico della Juventus che risponde anche ad alcune domande sull'imminente finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì. "Sarà il derby d'Italia e affrontiamo la squadra più forte del campionato e ci sarà una bellissima cornice: negli ultimi anni si è giocato con poco pubblico, mercoledì sarà una serata bella da vivere".