Juve, i convocati per il Genoa: due recuperi per Allegri

TORINO - Può sorridere Allegri che, come annunciato anche in conferenza stampa, ritrova nella lista dei convocati per la sfida con il Genoa sia De Sciglio sia Cuadrado, recuperati dai problemi fisici. Tramite il proprio sito ufficiale e gli account social il club bianconero ha diramato l'elenco dei giocatori che partiranno per Genova. C'è la conferma per Miretti, che tanto bene ha fatto nel debutto da titolare contro il Venezia la scorsa giornata.