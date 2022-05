Dybala, addio alla Baggio. La solitudine dei numeri 10

E dunque. Joya finita. Siamo al “meno quattro” (partite) dal game over, arrivederci e grazie. Nello specifiche, la finale di Coppa Italia più le tre di campionato. In queste ultime parentesi da separato in casa, Paulo Dybala dovrà vedersela con tutta una gamma di emozioni le più varie e variegate. Non tanto gioiose. S’è sentito tradito ed è stato accompagnato alla porta proprio quando pregustava un futuro da padrone di casa. Cionondimeno, qualche sfizio proverà a toglierselo. Ancora un pezzettino di storia bianconera potrebbe fare in tempo a scriverla. E che storia...