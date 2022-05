La gioia di Nicolussi Caviglia: "Grazie Juve, mi hai aspettato"

TORINO - L'infortunio, il lungo stop e ora, finalmente, il ritorno in campo. Hans Nicolussi Caviglia è tornato a giocare con l'Under 23 juventina, entrando nella sfida contro la Pro Vercelli. Il centrocampista ha giocato l'ultima mezz'ora ed ha contribuito al successo dei bianconeri. "Emozioni forti. E' stata una gara alla quale tenevo molto e che per la società rappresentava tanto. A fine partita c'era grande gioia e tanto entusiasmo in tutto lo spogliatoio - ha dichiarato ai microfoni del canale ufficiale bianconero -. Loro erano una squadra esperta, noi invece eravamo molto più giovani, ma abbiamo compensato con l'entusiasmo. Non è stata una bella partita, ma abbiamo giocato con rabbia e il vantaggio guadagnato nella difesa ci ha dato l'entusiasmo necessario per portare a casa la vittoria".