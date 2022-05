Juve, Kean: "Mi aspettavo di giocare di più, ma decide Allegri"

GENOVA - Parte titolare Kean contro il Genoa, Allegri lo rilancia dal 1' insieme a Dybala e Vlahovic: non giocava dall'inizio in campionato dalla gara contro lo Sampdoria del 12 marzo, poi sempre spezzoni. Proprio di questo l'attaccante bianconero ha parlato ai microfoni di Dazn: "Quando il mister ha bisogno di me io mi faccio trovare sempre pronto. Certo, mi aspettavo di giocare, ma queste sono le sue decisioni e sono sempre d’accordo con lui. È il mister che vede la scelta più giusta", ha spiegato.