Juve, Allegri: "Troppi gol sbagliati. Vlahovic? Stia sereno"

GENOVA - "Dispiace per la sconfitta, abbiamo lasciato tre punti sul campo dopo aver avuto tante occasioni, il calcio è così. Il Genoa era in difficoltà e noi cercavamo sempre di fare gol, senza controllare e abbassare i ritmi, anche perché avevamo tutti giocatori da contropiede. Non possiamo sempre giocare a 100 all’ora, bisogna anche gestire e giocare con più passaggi". Allegri analizza così a Dazn la sconfitta per 2-1 della Juve contro il Genoa maturata nei minuti finali.