Orrori e distrazioni nel finale: la Juve non è questa

TORINO - L’obiettivo era non stancarsi, va bene. Sarebbe stato folle che la Juventus sprecasse energie in una partita inutile per la classifica. Non è normale, però, che la Juventus, intesa come squadra, affronti con tale sufficienza una gara ufficiale, staccando completamente la spina nel finale, quando fra orrori e distrazioni è maturata una figuraccia di cui i tifosi e la società avrebbero fatto volentieri a meno. È pericoloso che Allegri tolleri prestazioni così poco juventine, perché come vincere aiuta a vincere, spegnere agonismo e concentrazione crea pessime abitudini. Oltre al rischio che non si riaccendano al momento giusto, cioè mercoledì. Non è una Juve perfetta, ma è meglio di così.