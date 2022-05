Juve Women Fantastiche! Il vero trionfo è la gioia dei tifosi

IL SEGRETO - La Juventus ha subito preso seriamente l'impegno nel calcio femminile, esportando la mentalità centenaria del club, innestando l'organizzazione, offrendo le stesse strutture della squadra maschile. Non è un obbligo sociale, né un giocattolo la Juventus femminile, ma un ramo d'azienda fondamentale per la Juventus Spa e una squadra importante per per la quale c'è il progetto di costruire un piccolo stadio dedicato (vicino allo Stadium e che verrà utilizzato anche dall'Under 23) e che viene sostenuta a livello mediatico e social con la stessa enfasi della prima squadra maschile.



IL VERO TRIONFO - Questo atteggiamento sta passando ai tifosi, che si sono presentati in dodicimila per la partita di Champions contro il Lione, disputata allo Stadium. E che oggi festeggiano il titolo con entusiasmo, trasformandosi nel vero trionfo per la squadra allenata dal bravissimo Joe Montemurro (che è riuscito a far compiere un notevole salto di qualità europeo per le bianconere). Il quinto titolo consecutivo non è il nocciolo della festa di oggi per le Women, ma il fatto che i tifosi lo festeggino più numerosi di quanto accadde cinque anni fa. Far crescere l'entusiasmo intorno a loro vale quanto, forse di più dello scudetto.