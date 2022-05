Juve-Inter, Locatelli c'è: le novità di Allegri per la finale di Coppa Italia

TORINO - Tempo da perdere non ce n’è: e infatti i calciatori della Juventus sono rientrati da Genova in nottata subito dopo il match perso contro i rossoblù e già ieri erano in campo alla Continassa per l’allenamento, agli ordini di Massimiliano Allegri. A dire il vero, manco di occasioni da perdere ne restano molte. Mercoledì sera, infatti, c’è l’ultima chiamata per provare a mettere in bacheca un trofeo e non interrompere, dunque, una gradevole abitudine avviata nella stagione 2011-12 e “finora” mai fatta venir meno: almeno una (o due) Coppe nazionali, se non uno Scudetto, sono sempre state messe in bacheca. L’avverbio diventa fondamentale appunto perché dopo la sconfitta in Supercoppa (per mano dell’Inter), dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League (per mano del Villarreal) e dopo l’esclusione dalla lotta scudetto (per mano... della Juventus stessa, che mai è stata all’altezza delle aspettative) resta la Coppa Italia. Non si può fallire. Di buono c’è che Allegri recupererà qualche elemento prezioso dall’infermeria e qualche altra la ritroverà un po’ più fresca e riposata rispetto ai tempi recenti in virtù del turno di riposo concesso in occasione del match contro il Genoa. E qui il pensiero corre a Matthijs De Ligt e Danilo, due delle pedine fondamentali dello scacchiere bianconero considerando le qualità e anche la personalità, il carattere dei suddetti.