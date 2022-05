Juventus: le critiche ad Allegri e i troppi infortuni, domani due inchieste su Tuttosport

Allegri divide i tifosi, ma è più saldo che mai: abbiamo analizzato i meriti e le responsabilità del tecnico in questa stagione e anticipato le mosse per la prossima. E poi due pagine di numeri e statistiche sugli infortuni e un retroscena sulle contromosse. Domani 5 pagine da non perdere su Tuttosport

Guido Vaciago 08 . 05 . 2022 22:41 1 min JuventusAllegri

© Marco Canoniero

Juventus Tutte le notizie sulla squadra TORINO - Massimiliano Allegri è il più vincente e il più discusso allenatore della Juventus nell'ultimo trentennio. E in questa stagione il partito degli scontenti è stato più attivo e rumoroso. Ma quali sono le colpe di Allegri? E quali i meriti? In tre pagine di inchiesta abbiamo analizzato la situazione, scandagliato il mondo dei tifosi e anticipato le mosse future del club per costruire la Juventus che sogna Max. RETROSCENA INFORTUNI - Ma non ci siamo fermati qui. In altre due pagine abbiamo approfondito il tema dei troppi infortuni, che hanno condizionato pesantemente la stagione bianconera. E abbiamo scoperto un retroscena sui provvedimenti che vuole prendere il club per arginare il problema. FAGIOLI ESCLUSIVO - E a completare un ricco menù delle pagine juventine, un'intervista esclusiva a Niccolò Fagioli e le ultime sulla formazione che affronterà l'Inter nella finale di Coppa Italia. Insomma, un Tuttosport da non perdere in edicola. Da non perdere Tutte le news di Juventus Juve, i migliori video

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale