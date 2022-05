Coppa Italia, finale Juve-Inter: la probabile formazione di Allegri

Oltre a Locatelli, Allegri ha riabbracciato Danilo, che ha goduto di un paio di giorni di riposo per rifiatare in vista della finale: la titolarità del brasiliano è certa, mentre tra oggi e domani devono essere valutate le condizioni di Luca Pellegrini, alle prese con una distorsione alla caviglia. Gli ultimi due allenamenti consentiranno ad Allegri di capire anche le condizioni degli altri bianconeri affaticati e sciogliere così i dubbi di formazione, alla luce anche della possibilità che la sfida vada oltre il 90°.

In porta, a differenza dell’Inter che si affida sempre ad Handanovic, gioca Perin: il portiere di riserva della Juventus è sempre stato titolare in Coppa Italia, anche nella finale di Supercoppa. In difesa, Danilo agirà sulla fascia destra e Alex Sandro a sinistra (De Sciglio è squalificato), al centro ritorna De Ligt mentre è ballottaggio tra Chiellini e Bonucci. A centrocampo rientra Zakaria dal primo minuto, anche Rabiot dovrebbe essere sicuro di una maglia da titolare, poi dipende dalle opzioni tattiche e dalla tentazione di Allegri di affidarsi ancora sul giovane Miretti. In caso di tre nel mezzo si candida anche Arthur, in alternativa Cuadrado e Bernardeschi. In attacco Vlahovic cerca il primo gol in Coppa Italia: difficile vedere dall’inizio il super tridente e in caso di ballottaggio Dybala sembra favorito su Morata.

