Juve, verso la finale di Coppa Italia: Locatelli e Pellegrini in gruppo

TORINO - Mercoledì, ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma, la Juventus di Massimiliano Allegri affronterà l'Inter nella finale della Coppa Italia 2021-22. I bianconeri si sono riuniti oggi per la sessione di allenamento aperta con un torello per focalizzarsi successivamente su esercitazione per la fase difensiva per chiudere, poi, con una partitella. Allegri sta recuperando i pezzi importanti del centro campo in vista del big match contro i nerazzurri: Manuel Locatelli è tornato ad allenarsi in gruppo e Luca Pellegrini avrebbe recuperato dall'infortunio alla caviglia rendendosi disponibile per la finale. Mentre, al momento si allena, ancora a parte Weston McKennie. I bianconeri si alleneranno ancora domani pomeriggio per poi partire alla volta della Capitale dove, alle 19:30, parleranno nella protocollare conferenza stampa.