Juve-Inter, i convocati di Allegri per la finale di Coppa Italia: torna Locatelli

TORINO - Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri in vista della finale di Coppa Italia tra la sua Juventus e l'Inter, in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma. Per il Derby d'Italia tornano a disposizione Manuel Locatelli, assente proprio dalla sfida contro i nerazzurri, in campionato, all'Allianz Stadium lo scorso 3 aprile, e Luca Pellegrini, che ha saltato l'ultimo match contro il Genoa per un problema alla caviglia. Nella lista presente anche il giovane Hans Nicolussi Caviglia, tornato da poco dopo un lungo stop per un infortunio al ginocchio e indisponibile - causa squalifica - per il ritorno dei play-off di Serie C dell'Under 23 contro il Renate.