Juve, Arrivabene: "Vlahovic non si discute. Mercato? Non faremo colpi di teatro"

ROMA - "La nostra stagione? La gara di domani è una storia a se. È una finale e quindi è importantissima ma il nostro primo obiettivo della stagione era quello di qualificarci in Champions League ed è stato raggiunto. Domani è un altro capitolo". Sono le parole di Maurizio Arrivabene al Foro Italico ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter . Sul suo giudizio sulla stagione della Juventus : "Il mio giudizio è positivo perché l'obiettivo è stato raggiunto. Poi dal quarto posto al primo ci sono in mezzo tante chiacchiere ma noi siamo abiutati ai fatti. Va bene così ma dobbiamo continuare a crescere per salire sempre di più".

"Vlahovic? Non si discute"

Poi su Vlahovic: "È un giocatore che non si discute, assolutamente. Ricordo Ibrahimovic che nel suo primo anno alla Juve era criticato, poi è esploso. Si tratta solo di dare fiducia al giocatore e lasciarlo crescere in pace. Giocare in una grande squadra necessita tempo, farà vedere quello che vale". Sulla prossima sessione di mercato: "Sarà un mercato un po' strano per l'arrivo dei Mondiali. Probabilmente sarà più importante la sessione invernale. Noi comunque non faremo colpi di teatro. La volontà è di fare investimenti in maniera sostenibile per rinforzare la squadra". Poi sul futuro di Chiellini: "Merita rispetto. Sta pensando al suo futuro e quando prenderà la sua decisione noi saremo pronti a salutarlo con onore in un caso, o nell'altro a tenercelo stretto". Infine sulla Ferrari nel Mondiale 2022: "Leclerc l'ho sempre considerato un pilota fortissimo, sinceramente non mi aspettavo una partenza del genere dalle Ferrari, ma mi auguro che continuino così perché i ragazzi di Maranello e tutti i tifosi della Ferrari meritano grandi soddisfazioni".