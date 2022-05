Placido esclusivo: "Juve, io sto con Allegri! Il post-Dybala? Raspadori"

ROMA - Piazza di Spagna si colora di bianconero in attesa della finale di Coppa Italia. Tra i tanti tifosi della Juventus, ce ne è anche uno d'eccezione: Michele Placido. Dalle scalinate di Trinità dei Monti, dove ha girato anche una scena di Romanzo Criminale, il regista e attore di fede juventina attende il big match dell'Olimpico contro l'Inter sfogliando Tuttosport: dalla lunga intervista a Marcello Lippi all'analisi tattica di Adriano Bacconi, ma l'occhio si illumina soprattutto quando vede una foto di Raspadori: "È lui il mio preferito per il post Dybala, talento giovane e italiano. Perfetto per lo stile Juve". A parte Raspadori: meglio Di Maria a parametro zero o Zaniolo? "Zaniolo, io da buon juventino sono sempre per gli italiani. Infatti uno dei miei preferiti è sempre Chiellini".

Quella di stasera potrebbe essere l'ultima finale di Chiellini con la Juventus… "A Giorgio mi sento di dire solo una cosa: grazie, grazie, grazie. È un guerriero e ha dato tanto, tutto per la Juventus. Secondo me deve restare anche il prossimo anno perché inizia questo nuovo ciclo e può far comodo in campo, ma anche come una sorta di secondo allenatore aggiunto. Ma io lo prenderei anche al cinema. È un ragazzo intelligente, lo metterei nel mio staff come consigliere e motivatore per dare la carica agli attori". Dybala, dopo il mancato rinnovo con la Juventus, potrebbe ripartire dall'Inter: preoccupato? "Mi dispiace, ma è giusto perché un giocatore come lui non può andare in una società qualsiasi e l'Inter è un club prestigioso".