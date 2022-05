Juve, il Brasile chiama Alex Sandro e Danilo per la tournée in Asia

TORINO - Ci saranno anche gli juventini Alex Sandro e Danilo nella tournèe che il Brasile svolgerà in Asia ad inizio giugno, coi due match contro la Corea del Sud ( il 2 a Seul) e contro il Giappone ( il 6 a Tokyo) che vedranno impegnati i verdeoro di Tite. La Federcalcio brasiliana sta ancora cercando di individuare un avversario per l'11 giugno, dopo che il test con l'Argentina a Melbourne è stato cancellato. Con la Seleccion appuntamento rimandato a settembre, per recuperare la gara delle qualificazioni mondiali sospesa il 5 settembre scorso.