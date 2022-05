Superlega, un anno dopo: lo scenario per la Juve

TORINO - Sono i giorni del Congresso Uefa, l’evento che, un anno e qualche settimana fa, aveva visto la clamorosa (e pasticciata) presentazione del progetto Super League. Da quel concitato 19 aprile del 2021 si è creata la più profonda spaccatura mai esistita nel calcio europeo, con una serie di procedimenti legali che, nel giro di sei/sette mesi, potrebbero dirimere definitivamente la questione. Ma come? E dove? In questo momento sono tre i procedimenti in atto. Il primo è quello disciplinare, dell’Uefa nei confronti dei tre club, Real Madrid, Juventus e Barcellona, che non hanno rinnegato il progetto della Superlega a differenza degli altri nove inizialmente coinvolti. Le sanzioni comportano l’esclusione dalle coppe per una o due stagioni, oltre al versamento di una multa corrispondente al 10% dei premi Uefa percepiti nella stagione di riammissione alle coppe.