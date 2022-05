Diretta Renate-Juve U23 ore 20.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

CASTELLAMMARE DI STABIA - Alle ore 20.30, la Juve U23 Lamberto Zauli fa visita al Renate nel ritorno degli ottavi di finale dei playoff della Serie C. Dopo l'1-1 nella gara d'andata, con le reti di Celeghin per i nerazzurri e il pareggio ad opera di Compagnoni, i bianconeri hanno bisogno della vittoria per poter accedere al turno successivo. Alla formazione brianzola, infatti, basta un pareggio visto il miglior piazzamento in campionato. Lamberto Zauli ha caricato così i suoi ragazzi nella conferenza stampa della vigilia: "Non dobbiamo temere di subire reti, ci serve l'esuberanza della nostra gioventù". Poi ha sottolineato: "Siamo molto contenti: la squadra nelle ultime partite ha dimostrato di saper combattere sotto ogni punto di vista, da quello tecnico al fisico".