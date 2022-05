Locatelli, il messaggio dopo l'Inter: "Juve per sempre sarà"

La delusione per la finale di Coppa Italia persa per 4-2 contro l'Inter non è ancora passata in casa Juve. Dopo i messaggi social di Vlahovic e Morata, arriva anche il post di Manuel Locatelli. "Ogni pagina nuova sai, sarà ancora la storia di tutti noi... Questa è una pagina triste lo sappiamo, il rammarico è grande e c’è tanta delusione. Dovevamo fare di più. Ma dalle sconfitte escono gli uomini e noi abbiamo un solo obiettivo. Tornare a vincere con questa maglia. Juve per sempre sarà" ha scritto il centrocampista bianconero, concludendo con l'hashtag #finoallafine. Locatelli è entrato al 66° minuto della finale (quando la Juve era ancora in vantaggio per 2-1) dopo diverse settimane di stop a causa dell'infortunio rimediato proprio nel match di ritorno contro l'Inter in Serie A (perso 0-1 all'Allianz Stadium), senza riuscire ad incidere come avrebbe voluto e rimendiando un cartellino giallo.