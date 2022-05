Serie A, gli orari dell'ultimo turno: Fiorentina-Juve sabato sera

TORINO - La Lega ha ufficializzato date e orari di tutte le partite dell'ultima giornata del campionato di Serie A 2021-22. La Juve sarà impegnata sul campo della Fiorentina sabato sera mentre il Torino, come già rivelato da Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ospiterà la Roma nell'anticipo di venerdì sera, per permettere ai giallorossi di Mourinho di preparare al meglio la finale di Conference League del 25 maggio. Il duello scudetto tra Milan e Inter andrà invece in scena domenica alle 18. Ecco, nel dettaglio, tutti gli orari della 38ª e ultima giornata di campionato.