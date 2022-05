Juventus, Under23 a 10 e 5 euro per la sfida di domani con Padova

TORINO - Domani i tifosi della Juventus possono spingere il sogno dell'Under 23 di avanzare nei playoff per la Serie B a prezzi speciali. Per la sfida di andata contro il Padova (ore 21, allo Stadio Moccagatta di Alessandria) i biglietti saranno in vendita a 10 euro (intero) e 5 euro per Under20, Over 60 e Donne. I tagliandi sono in vendita sul sito della Juventus alla sezione "Biglietti" e potranno essere acquistati anche domani, ma sempre e solo on line (allo stadio non saranno aperti i botteghini). «I nostri ragazzi, ora più che mai, hanno bisogno del sostegno dei tifosi», scrive la Juventus, che se passasse il turno approderebbe in semifinale, a un passo dalla Serie B.