Juve, Bonucci a Chiellini: “Guida e fratello, sarai sempre il primo della classe”

TORINO - Nel giorno dell'ultima partita di Giorgio Chiellini davanti ai suoi tifosi, anche Leonardo Bonucci omaggia l'amico e compagno di squadra, con cui ha formato, per anni, una fantastica diga difensiva nella Juve e in nazionale: "Caro Giorgio, da dove iniziamo?? - scrive Bonucci su Instagram - dalla fine, credo che sia doveroso. Oggi è il tuo giorno e da oggi comincerai a mancare a questa squadra, a questi colori, a questo spogliatoio. Sei stato un esempio, una guida, un fratello, un amico. Abbiamo condiviso più di 10 anni insieme, abbiamo gioito, abbiamo sofferto, abbiamo faticato, abbiamo fatto quadrato insieme, abbiamo lottato, abbiamo vinto. Vinto tanto con la Juve, Vinto qualcosa di Unico con la maglia azzurra.

Vivere il campo accanto a Te per me è stato un privilegio, un onore. Viverci fuori dal campo lo è stato ancora di più.

Ho imparato dal tuo essere sempre equilibrato in tutto e per tutto. In bocca al lupo Leggenda. Per quello che verrà. Qualsiasi cosa sarà, lo farai sempre da primo della classe. Ci legherà sempre quel filo invisibile che ci ha accompagnato in campo, nelle mille battaglie calcistiche, nelle vittorie e nei momenti più difficili. Grazie Capitano. Ti voglio bene".