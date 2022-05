Juve, il saluto di Buffon a Dybala: "Buona fortuna per il tuo futuro"

TORINO - Paulo Dybala si appresta a giocare stasera contro la Lazio la sua ultima partita con la maglia della Juventus all'Allianz Stadium, in questi giorni l'argentino ha ricevuto tanti messaggi d'affetto dal mondo bianconero ai quali si è unito anche Gianluigi Buffon. L'ex portiere bianconero ha dedicato un messaggio a cuore aperto alla Joya su Instagram: "Abbiamo difeso gli stessi colori. Abbiamo indossato la stessa maglia e la stessa fascia. Abbiamo provato le stesse emozioni e gioito per tante vittorie insieme. Paulo, buona fortuna per il tuo futuro".