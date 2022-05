Juve, Allegri: "Il sorriso di Chiellini e le lacrime di Dybala mi hanno emozionato"

TORINO - "Chiellini ha dato tanto al calcio italiano, i suoi video andrebbero messi a Coverciano e nei settori giovanili. Lui e gli altri senatori mi hanno fatto capire cos'era la Juventus". Massimiliano Allegri, al termine della sfida pareggiata 2-2 con la Lazio all'Allianz Stadium nel giorno del saluto a Chiellini e Dybala, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Paulo ha grande passione e grande classe e si è meritato l'affetto che i tifosi gli hanno dimostrato. Mi sono emozionato a vedere il sorriso di Chiellini e le lacrime di Dybala, ognuno vive certi momenti a modo suo. Mi sono arrabbiato per il pari allo scadere, ma era la festa dei ragazzi e ho lasciato stare. Idee chiare per l'anno prossimo? Abbiamo già parlato con la società e parleremo ancora, le idee sono chiare anche se poi il mercato si può sviluppare in un modo o in un altro, ma partiamo da una buona base con alcuni che miglioreranno, come i nuovi Vlahovic e Zakaria o Miretti, che è stata una bella sorpresa: ha tecnica e personalità e gioca in verticale, cosa che a me piace molto".