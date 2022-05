Nel sorriso di Chiellini la grandezza del super ciclo Juve

Chiellini ha scritto la storia, la Juventus ha scritto la storia. E ieri Chiellini si è guardato indietro e l’ha capito fino in fondo, ha colto la portata di quanto accaduto dal 2011 a ieri sera e, in mezzo alla commozione, si è fatto strada quel sorriso sereno.Non tutto il popolo juventino riesce ad avere lo stesso punto di vista del capitano. Per certi versi è giusto così, l’emotività del tifoso viaggia sul presente, qualche volta sul futuro. Ma, prima o poi, anche il tifoso si guarderà indietro e si renderà conto di quanto ha vissuto in questi undici anni e darà il giusto peso a ogni singola vittoria.