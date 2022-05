Diretta Juve U23-Padova ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

ALESSANDRIA - Prosegue il sogno della Juve U23. I bianconeri di Lamberto Zauli, dopo aver eliminato Piacenza, Pro Vercelli e Renate, nei quarti di finale dei playoff della Serie C sfidano il Padova di Massimo Oddo, tra le formazioni favorite per il salto di categoria. Squadre in campo alle 21 al Moccagatta di Alessandria. Zauli, nella conferenza della vigilia, ha sottolineato il grande entusiasmo che si respira tra i suoi ragazzi e li ha spinti a gettare il cuore oltre l'ostacolo: "La loro voglia li sta portando a fare cose eccezionali". Avvertito dunque il tecnico dei biancoscudati Oddo che, conscio della forza degli avversari, ha messo in guardia i suoi: "L'errore più grave che possiamo fare è quello di pensare che abbiamo pescato un avversario meno forte di altri".