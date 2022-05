Dalla Francia: "Di Maria-Juve, accordo raggiunto"

PARIGI (Francia) - E' tempo di mercato in casa Juve per costruire la rosa del futuro e dopo l'addio di Dybala è necessario rinforzare il reparto offensivo. Angel Di Maria sembra essere il candidato principale per andare a infoltire il parco attaccanti di Max Allegri e anche dalla Francia arrivano conferme. Secondo le informazioni di Goal.com, El Fideo, al termine del suo contratto con il Psg, sarà un nuovo giocatore bianconero: accordo di un anno più uno opzionale. Di Maria aveva avviato i colloqui con la Juve già nel mese di aprile, ora sembra essere stata trovata l'intesa per arrivare all'annuncio ufficiale già nei prossimi giorni. La società bianconera è stata la prima ad interessarsi all'argentino, battendo la concorrenza di alcuni club della MLS che non hanno scaldato il cuore dell'ex Real Madrid, ancora in cerca di una sfida in un top club euroepo. Sabato sera contro il Metz, Angel Di Maria dovrebbe giocare i suoi ultimi minuti con la maglia del Psg, poi potrebbe iniziare una nuova avventura a Torino.