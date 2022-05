Ribery esalta Vlahovic: "Ha la mentalità da grande giocatore"

"Vlahovic ha la mentalità da grande giocatore". Frank Ribery spende importanti parole d'elogio nei confronti del centravanti della Juventus , con il quale ha giocato nella Fiorentina. Durante una lunga intervista concessa a Dazn, l'attaccante francese della Salernitana , parla della volata salvezza, della sua carriera e dei progetti futuri. "Mi piacciono i giovani quando sono intelligenti, quando ci credono, quando lavorano e hanno fame. Ne ho conosciuti tanti di talento, ma senza grinta. Io ai giovani cerco sempre di dare una mano e di aiutarli a diventare campioni. Ad esempio, per me Alaba è come un fratello: l’ho conosciuto a 16 anni e oggi è un campione. La prima volta mi ha visto con una bella macchina e un bell’orologio, gli ho detto di non pensare alla macchina e all’orologio, ma a lavorare e a fare tanti sacrifici. Poi piano piano arriveranno la macchina, l’orologio e tutto il resto".

"Vlahovic lavora duro"

Tra i giovani con i quali ha giocato c'è anche Vlahovic. "Lui ha la mentalità giusta, è uno che lavora duro. Nel 2006, quando ho giocato con grandi campioni in Nazionale, giocavo con giocatori di 10 anni più grandi come Zidane e Thuram. Ho fatto un pò il furbo e ho osservato come si comportavano, perché erano grandi campioni". Gli azzurri di Roberto Mancini sono stati esclusi dal Mondiale in Qatar. "È un peccato vedere la Coppa del Mondo senza l'Italia, è triste. Ma bisogna sempre guardare avanti anche se è difficile per tutti. L'Italia è l'Italia, rimane una grande nazionale e rimane un grande Paese". Sulla lotta salvezza: "Crediamo nel nostro obiettivo. Salerno e l'Arechi sono speciali". Chiusura dedicata al futuro: "Mi piacerebbe fare l'allenatore".