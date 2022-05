Juve, 12 anni di Andrea Agnelli: “Costruiamo per vincere ancora”

TORINO - Dodici anni di Andrea Agnelli presidente, dodici anni contraddistinti da grandi vittorie per il club bianconero. Ecco perché, a una giornata dal termine di una stagione chiusa senza alcun titolo per la prima volta dopo 11 anni, la società ha pubblicato una nota in cui viene fatto un bilancio complessivo: "Fra pochi giorni si concluderà un’altra stagione vissuta sotto la presidenza di Andrea Agnelli, la dodicesima, ma già stiamo pensando alla prossima. Stiamo già pensando alle nuove sfide da vivere, a tornare al più presto al posto che ci compete, e che con Andrea Agnelli come Presidente abbiamo occupato per tanti anni, alzando 9 volte la Coppa dello Scudetto, 5 volte la Coppa Italia e altrettante la Supercoppa Italiana".