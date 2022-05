Dybala, niente Fiorentina: l'avventura Juve è finita. Anche Vlahovic salta

TORINO - Le emozioni del post-partita di Juventus-Lazio resteranno gli ultimi ricordi di Paulo Dybala con la maglia bianconera : dal pianto inconsolabile al momento dei saluti fino all'ovazione dell'Allianz Stadium, che gli ha dimostrato tutto l'affetto per i suoi sette anni vissuti a Torino, conditi da 115 gol, che gli hanno permesso di agganciare Roberto Baggio al nono posto della classifica marcatori all time del club in tutte le competizioni. La Joya, infatti, di concerto con società ad allenatore, non sarà convocato per l'ultimo appuntamento della stagione 2021-2022, la trasferta al Franchi di Firenze. Con lui dovrebbe essere assente anche il grande ex Dusan Vlahovic , diffidato e quindi a rischio per la prima giornata del prossimo campionato. Chi potrebbe rientrare nell'elenco di Max Allegri è Weston McKennie, reduce da un lungo stop per l'infortunio accusato nell'andata degli ottavi di Champions League con il Villarreal.

Allegri verso Fiorentina-Juve: McKennie torna in gruppo

"Si avvicina l’ultima sfida della stagione per i bianconeri e questa mattina, infatti, la Juve è scesa in campo per proseguire la preparazione in vista di questo appuntamento. Il nostro campionato si chiuderà al Franchi contro la Fiorentina con il match, in programma sabato 21 maggio alle 20:45, che sarà diretto da Chiffi, assistito da Carbone e Longo, quarto ufficiale Giua, VAR Guida, AVAR Massimi. La sessione di lavoro odierna ha previsto una prima parte dedicata ai torelli, prima di proseguire con esercitazioni focalizzate sul possesso palla per poi chiudere con una partitella finale. Weston McKennie ha svolto l'intero allenamento con il gruppo. Domani appuntamento al mattino per l’allenamento della vigilia. Non è prevista la consueta conferenza stampa di Mister Allegri, ma un’intervista in esclusiva ai microfoni di Juventus TV", la nota diramata dal club bianconero sul proprio sito ufficiale.