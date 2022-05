Fiorentina-Juve, i convocati di Allegri: presenti Dybala e Chiellini

TORINO - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina, ultimo impegno stagionale per la squadra bianconera. Presenti Chiellini e Dybala, che lunedì scorso hanno salutato il pubblico dello Stadium. Torna McKennie; convocato il giovane Iling-Junior. Tra gli assenti per i bianconeri ci sono Arthur, De Sciglio, Danilo e Zakaria oltre ai soliti Chiesa e Kaio Jorge.