Juve, Morata perde alla play e scherza su Allegri: "Zero tiri, il mister sarebbe fiero"

Simpatico siparietto social organizzato dalla Juventus. Il club ha pubblicato un video in cui Arthur e Morata, Chiesa e Chiellini, sono stati protagonisti di una sfida alla PlayStation. Il centravanti spagnolo, in coppia con il centrocampista brasiliano, ha sfidato i due italiani. Morata ha ironizzato sulle statistiche della gara, tirando in ballo il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri.