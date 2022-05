Allegri già pensa al futuro: "Ora migliorare la Juve con lucidità"

FIRENZE - Un ko indolore per la classifica della Juventus quello in casa Fiorentina nell'ultima di campionato, ma che è un po' l'emblema della difficile stagione vissuta dai bianconeri di Massimiliano Allegri 'costretti' ad 'accontentarsi' della qualificazione in Champions League con il quarto posto in campionato. "Avevamo tanti assenti e c'era gente che non si era mai allenata in questi giorni - dice il tecnico juventino nel post partita del Franchi -. Credo che abbiamo chiuso degnamente la stagione e ora penseremo al futuro. Peccato per le ammonizioni di Kean e Rabiot che erano diffidati e salteranno la prima partita del prossimo anno".

Una stagione di rincorsa L'allenatore livornese ripercorre poi il cammino della sua squadra: "Abbiamo fatto una bella rincorsa e siamo arrivati alla partita con l'Inter con la possibilità di riavvicinarci alle prime, che non siamo riusciti a cogliere. Abbiamo giocato con 12 giocatori per tre mesi e questi 70 punti sono un po' 'falsi', non dicono la verità su questa Juve. Raggiunto l'obiettivo della Champions però - spiega Allegri - le energie mentali sono venute un po' meno, quello che è stato fatto di buono va tenuto ma dovremo cercare di fare meglio per tornare a vincere".