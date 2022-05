Juventus, il vertice di mercato: su Tuttosport il dossier di Allegri e Cherubini

TORINO - Nelle prossime 72 ore alla Continassa si terrà il primo importante vertice di mercato della Juventus. Intorno a un tavolo si troveranno l'allenatore Massimiliano Allegri e i principale dirigenti bianconeri per prendere in esame le esigenze evidenziate dal tecnico, le opportunità che offre il mercato, le cessioni possibili e le disponibilità finanziarie per affrontare il mercato. È una di quelle riunioni che possono cambiare il destino della stagione (la prossima) o comunque indirizzare in modo decisivo il mercato.



PARAMETRI E DETTAGLI - Le situazioni di Pogba e Di Maria saranno sicuramente al centro del discorso, visto che le trattative con i due parametri zero sono iniziate da un paio di settimane e sulla cui evoluzione verrà aggiornato Allegri. Ma poi si parlerà di difensori e di altri centrocampisti nel summit della Continassa. Tutti i nomi li troverete su Tuttosport in edicola domani che dedicherà tre pagine a un reportage mercato, nel quale verrà analizzata in modo dettagliato la riunione e le possibili evoluzioni nei prossimi giorni.



DI MARIA E DYBALA - Pogba, infatti, è sempre più vicino e l'ingaggio del francese potrebbe anche essere formalizzato in settimana. E Dybala? Domani potrebbe essere una giornata particolare (è atteso a San Siro per una partita di beneficienza). E Di Maria? Il saluto al Psg sembra semplificare l'operazione juventina. Le voci su Kalidou Koulibaly come possibile erede di Chiellini in difesa sono attendibili? Queste e altre domande troveranno risposte domani in edicola nel reportage mercato Juve, su Tuttosport in edicola .